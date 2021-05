Ufficiale, colpo in difesa per il Liverpool: preso Konaté dal Lipsia

Il Liverpool piazza il primo colpo del mercato estivo, assicurandosi Ibrahima Konaté. Il difensore classe '99 arriva dal Lipsia per 41,5 milioni di euro, costo della clausola rescissoria fissata dal club tedesco per il cartellino del promettente talento francese.

Un acquisto ufficializzato in questo ore dai Reds attraverso i loro canali social.

Accord Convenu ✅



We are delighted to have reached an agreement for the transfer of @IbrahimaKonate_ from @DieRotenBullen 🔴