Kamenovic saluta la Lazio: una sola presenza, ufficiale il prestito allo Sparta Praga

Il terzino serbo classe 2000 lascia il club biancoceleste e si trasferisce allo Sparta Praga: ha giocato appena 45 minuti dall'estate 2021 ad oggi.

La notizia era già nell'aria da qualche giorno ma adesso è ufficiale: Dimitrije Kamenovic lascia la Lazio e si trasferisce allo Sparta Praga.

Il terzino serbo classe 2000 saluta i biancocelesti con la formula del prestito con diritto di riscatto e si trasferisce in Repubblica Ceca.

"La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dimitrije Kamenović a favore del club ceco AC Sparta Praga".

La società capitolina ha annunciato attraverso una nota ufficiale di aver perfezionato l'operazione.

"Il terzo acquisto del mercato invernale è il difensore serbo Dimitrije Kamenović, che arriva allo Sparta in prestito dalla Lazio - si legge nella nota del club ceco, che lo ha presentato in versione 'rock' con una chitarra elettrica -. Il calciatore serbo non era tra i titolari ed ha avuto solo un'opportunità per giocare in campionato, contro il Verona. Non ha avuto un'altra possibilità per dimostrare le sue qualità e quindi ha deciso di affrontare una nuova sfida".

Da quando è sbarcato nella Capitale, nell'estate 2021, l'ex Cukaricki ha giocato solamente 45 minuti, il secondo tempo della sfida contro gli scaligeri, l'ultima gara dello scorso campionato di Serie A.

Ora l'opportunità di rimettersi in gioco per il 22enne, che ha accettato la proposta dello Sparta ed è volato a Praga per dimostrare le sue qualità.

Toccherà a Kamenovic mettere in mostra il suo valore nei prossimi mesi e convincere la società ceca a riscattarlo per 2 milioni di euro e puntare definitivamente su di lui.