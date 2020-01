Ufficiale, Lazaro è del Newcastle: saluta l'Inter dopo sei mesi

Il Newcastle annuncia l'accordo con l'Inter per Valentino Lazaro: l'esterno austriaco arriva ai Magpies in prestito con diritto di riscatto.

Valentino Lazaro lascia l' dopo appena sei mesi e diventa ufficialmente un nuovo giocatore del : il club bianconero ha annunciato ufficialmente l'arrivo nella rosa di Bruce dell'esterno austriaco.

L'operazione si è conclusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto: 25 milioni di euro la cifra complessiva che i 'Magpies' potrebbero sborsare per blindare l'ex fino a fine stagione.

Arrivato in estate a Milano, il classe 1996 ha faticato a entrare subito nelle dinamiche di un ruolo a lui nuovo e in un calcio diverso rispetto a quello tedesco. Chiude con solo 513 minuti in stagione.

A Newcastle avrà l'occasione per rifarsi e guadagnare nuovamente quel credito che aveva convinto l'Inter a spendere oltre 20 milioni per lui in estate. E arrivare al meglio all'Europeo.