Ufficiale, Lafferty è della Reggina: contratto fino al 2022

Kyle Lafferty si lega alla Reggina e farà compagnia a Menez e Denis: torna in Italia dopo la stagione disputata al Palermo nel 2013/14.

Jeremy Menez e German Denis. Un attacco da sogno per la B. E non è finita, perché il terzo colpaccio in due anni della Reggina è finalmente ufficiale: Kyle Lafferty è un nuovo giocatore dei calabresi, neopromossi nella serie cadetta.

"Il presidente Luca Gallo e la Reggina - si legge sul sito ufficiale amaranto - comunicano di aver acquisito le prestazioni sportive di Kyle Joseph Lafferty. L’attaccante nordirlandese ha sostenuto in mattinata le visite mediche, superandole brillantemente. Il contratto che legherà il calciatore al club amaranto ha una durata biennale".

Lafferty torna in dopo la positiva stagione disputata al , sempre in Serie B, nel 2013/14: 11 goal alla corte di Gattuso prima e di Iachini poi, con promozione finale in A. Giocava in attacco con Dybala e Franco Vazquez.

L'ultima avventura di Lafferty è stata al Sunderland, nobile decaduta in League One: arrivato a gennaio dai norvegesi del Sarpsborg, ha messo a segno appena due reti. I Black Cats, per la cronaca, hanno chiuso all'ottavo posto mancando la qualificazione ai playoff.

La speranza della Reggina, al contrario, è quella di disputare un campionato da protagonista e di rivivere i tempi belli: quelli della , di Cozza e Nakamura, di Amoruso e Bianchi. Con Menez, Denis e, ora, anche Lafferty.