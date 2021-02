Ufficiale, la Champions League resta su Mediaset per il triennio 2021-24

Mediaset ha rinnovato i diritti per la Champions fino al 2024. 104 partite saranno trasmesse in streaming pay, per un totale di 121 a stagione.

Sky aveva già annunciato il rinnovo dei diritti nelle scorse settimane. Al pacchetto si era aggiunto anche Amazon. Ma la Champions League, come già negli ultimi anni, rimarrà anche su Mediaset per il triennio 2021-2024.

Ad annunciarlo è stata la stessa azienda, che ha dunque confermato ufficialmente il mantenimento dei diritti della più importante competizione europea. Come già accade in questa stagione, la migliore partita di ogni turno sarà dunque trasmessa in chiaro. In campo una formazione italiana ma non necessariamente, se è vero che martedì sera è stata trasmessa Barcellona-PSG.

Non solo: come comunicato ancora, Mediaset "offrirà ogni stagione anche la visione di altre 104 partite in diretta streaming pay: in pratica, tutti gli incontri della Coppa dei Campioni a esclusione di uno per turno".

In totale, dunque, il numero di partite visibili su Mediaset sarà altissimo: ben 121 per ogni stagione, contando sia i match trasmessi in televisione che quelli visibili in streaming.