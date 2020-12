Amazon sbarca in Champions League: ha acquisito i diritti italiani

Amazon ha annunciato di avere acquisito parte dei diritti della per la stagione 2021-2024: ogni anno trasmetterà in esclusiva le migliori 16 partite del mercoledì di Champions League. Ufficializzata anche l'acquisizione dei diritti della Supercoppa Europea dal 2021/22 al 2023/24.

Il comunicato:

"Amazon non vede l’ora che inizi la prossima stagione della UEFA Champions League, uno dei tornei a squadre più prestigiosi del mondo. Siamo lieti di offrire ai nostri clienti in le migliori partite del mercoledì sera dal 2021 in avanti.

Sappiamo che i tifosi italiani sono tra più passionali d’Europa e daremo il massimo per offrire una fantastica esperienza calcistica capace di portarli ancora più vicino all’azione".