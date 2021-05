Ufficiale: Javi Martinez lascerà il Bayern a parametro zero

Centrocampista, difensore centrale, leader. Al Bayern si è fatto apprezzare e ha vinto tutto quel che poteva vincere. Ma tra pochi mesi, alla scadenza naturale del contratto, Javi Martinez sarà ufficialmente libero di scegliersi una nuova destinazione.

Ad annunciare la separazione con il basco è stato lo stesso Bayern, che sul proprio sito ufficiale ha espresso sincera gratitudine per un rapporto lungo e proficuo. "Muchas gracias Javi", è intitolato non a caso il comunicato di addio.

#FCBayern and @Javi8martinez are saying ‘goodbye and thank you’ from the bottom of their hearts after nine very successful years together. #GraciasJavi ❤️ #MiaSanMia