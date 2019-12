Adesso è ufficiale: Ibrahimovic è un nuovo giocatore del Milan

Si chiude una delle trattative più clamorose degli ultimi anni: Zlatan Ibrahimovic torna ufficialmente a vestire la maglia del Milan.

Si attendeva solo l’ufficialità, adesso c’è anche quella: Zlatan Ibrahimovic è un nuovo giocatore del . A comunicarlo sui propri profili social e sul proprio sito ufficiale, è stato lo stesso club rossonero. Il suggestivo ritorno di Zlatan è ora realtà.

Questo l'annuncio del club rossonero, che chiude una lunga telenovela di mercato:

"AC Milan comunica di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese ha raggiunto un accordo con il Club rossonero fino al termine di questa stagione, con l’opzione di estenderlo per la stagione successiva".

Sono arrivate anche le prime parole di Ibrahimovic da nuovo giocatore del Diavolo, lo svedese svela tutto il suo entusiasmo:

"Sto tornando in un club che rispetto enormemente e in una città che amo. Lotterò con i miei compagni di squadra per cambiare il corso di questa stagione e farò di tutto per centrare i nostri obiettivi".

Ibrahimovic è atteso a Milano per il 2 gennaio, quando sarà sottoposto ai soliti test medici di rito per poi unirsi al resto della squadra in vista dei primi allenamenti. Soltanto successivamente la conferenza stampa di presentazione: dopo 56 reti in 85 presenze rossonere inizia ufficialmente la seconda avventura di Zlatan alla corte del Diavolo.