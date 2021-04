Ufficiale: Ibrahimovic ha rinnovato con il Milan fino al 2022

Il Milan annuncia il prolungamento del contratto di Zlatan Ibrahimovic, che guadagnerà 7 milioni tra parte fissa e bonus: "Questa è casa mia".

Quel che tutti avevano già intuito ha assunto i crismi dell'ufficialità: Zlatan Ibrahimovic ha rinnovato con il Milan per un'altra stagione, e dunque vestirà la maglia rossonera fino al 30 giugno del 2022.

Il centravanti svedese, arrivato in serata a Casa Milan, ha firmato il contratto annuale e si è sottoposto alle foto di rito con la dirigenza rossonera. Tutto confermato dal Milan con un comunicato pubblicato sul proprio sito:

"AC Milan comunica di aver rinnovato il contratto di Zlatan Ibrahimović - si legge - Il Milan è la squadra italiana con cui Zlatan ha collezionato il maggior numero di presenze e, dopo le 84 reti realizzate nelle 130 partite giocate nella sua carriera milanista, il campione svedese vestirà la maglia rossonera anche la prossima stagione".

Le trattative per il rinnovo tra la dirigenza e Mino Raiola, in corso tra settimane, hanno portato all'accordo e a un altro contratto ricco, ricchissimo per Ibrahimovic: il prossimo anno lo svedese guadagnerà infatti 7 milioni tra parte fissa e bonus.

Lo stesso Ibrahimovic ha commentato l'avvenuto accordo sui canali ufficiali del Milan:

"Sono molto felice, aspettavo questo giorno. Rimarrò qui per un altro anno, e questo è quello che conta. Il Milan è casa mia, sono felice, sto molto bene con coloro che lavorano nel club, coi compagni, col mister, coi tifosi, che mi mancano tanto. Se posso restare per tutta la vita, resto".

Il rinnovo di Ibrahimovic arriva in un momento complicato, tra l'ennesimo guaio fisico e la sconfitta del Milan contro il Sassuolo. Tra qualche notizia cattiva, eccone una positiva: lo svedese rimarrà a Milano anche nella prossima stagione.