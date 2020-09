Ufficiale, Havertz al Chelsea: al Levekusen 70 milioni

Quinto acquisto del Chelsea dopo Werner, Ziyech, Chilwell e Thiago Silva: confermato anche l'acquisto di Havertz.

L'ufficialità è arrivata: Kai Havertz è un nuovo giocatore del , che ne ha annunciato l'arrivo dal . Altro colpo estivo dei Blues dopo Werner, Ziyech, Chilwell e Thiago Silva: per Lampard una grande squadra a disposizione in vista del 2020/2021.

Tra i migliori giocatori della , Havertz è stato acquistato dal Chelsea per 70 milioni più possibili 8 di bonus: un colpo importante che ha spazzato la concorrenza dei club inglesi, spagnoli e italiani per il giocatore tedesco che si è messo in mostra con la maglia del Bayer Leverkusen.

Grande soddisfazione ovviamente per Havertz:

Altre squadre

"Sono molto felice e orgoglioso di essere qui, per me è un sogno che diventa realtà giocare in un grande club come il Chelsea e non vedo l'ora di incontrare tutti i giocatori e il tecnico. Sì, sono molto felice di essere qui".

Soddisfatta anche la dirigente del Chelsea Marina Granovskaia:

"Kai è uno dei migliori giocatori della sua età nel calcio mondiale, quindi siamo molto felici che il suo futuro sia al Chelsea. Ha dimostrato un pedigree in uno dei migliori campionati d'Europa, gioca per la nazionale tedesca ed è un talento dinamico e stimolante. Siamo lieti di poter aggiungere la sua versatilità e qualità alla squadra prima dell'inizio della stagione".

Dodici goal e sei assist nell'ultima stagione con il Bayer Leverkusen per Havertz, deciso ad alzare l'asticella e diventare uno dei migliori giocatori del mondo. Magari provando a vincere sia la Premier che la sin da subito.