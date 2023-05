Ufficiale, Hamed Traoré riscattato dal Bournemouth: al Sassuolo 30 milioni

Il Bournemouth ha annunciato la permanenza a titolo definitivo di Traore. Dal suo arrivo in prestito, l'ivoriano ha giocato 7 volte in Premier League.

Dopo aver detto arrivederci all'Italia sei mesi fa, Hamed Traoré la saluta definitivamente: è ufficiale il suo acquisto a titolo definitivo da parte del Bournemouth, che agli sgoccioli della scorsa finestra invernale di mercato lo aveva prelevato in prestito con obbligo di riscatto dal Sassuolo.

Tutto confermato, dunque. Ad annunciare l'avvenuta operazione, ancor prima della chiusura della stagione di Premier League e di quella italiana, sono state le Cherries, che a due giornate dalla conclusione del campionato hanno 8 punti di vantaggio sul terzultimo posto del Leeds e sono dunque matematicamente salve. Le cifre non sono mai state annunciate ufficialmente, ma sono note da gennaio: nelle casse del Sassuolo vanno 30 milioni di euro.

"Sono stati davvero colpiti da Hamed dal suo arrivo a gennaio - ha detto l'amministratore delegato del Bournemouth, Neill Blake, al sito ufficiale del club - e siamo felici di averlo con noi per lungo tempo. Ha già dimostrato di poter offrire ottime prestazioni ai più alti livelli e non vediamo l'ora di vederlo migliorare ulteriormente.

L'acquisto a titolo definitivo di Hamed è un altro segno delle nostre ambizioni per i prossimi anni. Costruiremo sul successo di questa stagione per competere ancora una volta in Premier League".

Al sito ufficiale del Bournemouth ha parlato anche lo stesso Traore:

"Tutti mi hanno accolto benissimo. Sto bene e sono felice di essere qui. Ho avuto un paio di infortuni, per cui sto già programmando la prossima stagione, ma in questo momento sto lavorando duramente per tornare prima della fine del campionato e aiutare la squadra".

Come lui stesso ha ricordato, Traore è stato stoppato da qualche problema fisico nel corso dei pochi mesi trascorsi in Inghilterra: il più serio, un infortunio a una caviglia che lo sta tenendo ai box da aprile. Anche per questo sono appena 7 le presenze in Premier League. Ma il Bournemouth ha tutta l'intenzione di contare su di lui anche in futuro.