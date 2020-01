Ufficiale, il gioiello Bruno Guimarães al Lione: sfiderà la Juventus

Il Lione annuncia l'acquisto dall'Athletico Paranense del gioiello Bruno Guimarães: superato l'Atletico Madrid. Operazione da 20 milioni di euro.

A meno di un mese dalla gara d'andata degli ottavi di finale di contro la , il si rinforza: il club francese ha annunciato l'arrivo di Bruno Guimarães, ventiduenne centrocampista proveniente dall'Athletico Paranaense.

Un'operazione costruita nelle scorse settimane e definita ufficialmente questa mattina, con tanto di annuncio su sito ufficiale e social:

"L'Olympique Lione è molto felice di annunciare il trasferimento del capitano della nazionale olimpica brasiliana Bruno Guimarães per una somma di 20 milioni di euro, alla quale potrà aggiungersi il pagamento del 20% su un futuro trasferimento. Dopo aver superato le visite mediche effettuate ieri a Bogotá, dove si trova attualmente con la nazionale Under 23 del , Bruno Guimarães ha firmato, alla presenza di Juninho, un contratto di 4 anni e mezzo con l'Olympique Lione, fino al 30 giugno 2024".

Come ricorda lo stesso Lione nel comunicato, a Bruno Guimarães era interessata praticamente mezza Europa. Tra i club in corsa per il talento brasiliano c'era anche l' , che pareva poter chiudere da un momento all'altro, ma anche i portoghesi del .

Preso dall'Audax San Paolo nel 2017, Bruno Guimarães si è rapidamente conquistato il posto da titolare all'Athletico. E ha conquistato due trofei prestigiosi in pochi mesi: la Sudamericana nel 2018, la Copa do Brasil nel 2019. Grazie ai consigli di Juninho vuole "diventare il centrocampista più forte del mondo". Intanto, la se lo troverà di fronte in Champions.