Ufficiale, fatta per Cambiaso al Bologna: arriva in prestito dalla Juventus

I rossoblù accolgono ufficialmente in prestito il terzino appena acquistato dalla Juventus. L'annuncio sui profili social della società felsinea.

Andrea Cambiaso è un nuovo calciatore del Bologna. A comunicarlo è lo stesso club rossoblù con un post sul proprio profilo Twitter ufficiale.

✍️ | 𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄#Cambiaso è un nuovo giocatore del Bologna ❤️💙



𝗕𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝘁𝗼 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲𝗮 🤗#ForzaBFC #WeAreOne — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) July 15, 2022

Il terzino classe 2002 era stato acquistato dalla Juventus pochi giorni fa, con i bianconeri che lo avevano prelevato dal Genoa per 4 milioni di euro più il cartellino di Dragusin.

Il passaggio al Bologna non rappresenta comunque una sorpresa, dato che nei piani bianconeri c'era proprio l'intenzione di girarlo in prestito agli emiliani per farlo crescere.

La scorsa stagione Cambiaso ha accumulato 28 presenze tra campionato e Coppa Italia con la maglia del Genoa, in una stagione complicatissima per lui e per il club.

L'articolo prosegue qui sotto

I liguri hanno terminato la scorsa Serie A con la retrocessione in Serie B e l'avvicendamento di ben 3 allenatori in panchina, vivendo anche i tumulti del cambio societario.

Dal canto suo, il terzino ha invece patito lo stiramento ai legamenti del ginocchio sinistro nel corso della partita con l'Inter.

Un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per tantissimi mesi.