Ufficiale, Caceres è un giocatore del Cagliari: arriva a parametro zero

Dopo Keita Balde, il Cagliari porta in Sardegna anche Martin Caceres: contratto di un anno per l'uruguaiano, svincolato dopo l'addio alla Fiorentina.

Esperienza e un curriculum di tutto rispetto. Dopo Keita Balde, annunciato ieri in pompa magna, ecco anche Martin Caceres. Il difensore uruguaiano è ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari, che ha confermato il suo arrivo in Sardegna a parametro zero.

Come si legge sul sito ufficiale sardo, "il calciatore uruguaiano ha firmato un contratto che lo legherà al Club rossoblù sino al 30 giugno 2022". Un solo anno, dunque. L'accordo era già stato raggiunto negli scorsi giorni, con tanto di visite mediche effettuate e superate.

"Mentalità vincente, esperienza internazionale maturata ai massimi livelli - è il saluto del Cagliari - Classe, personalità e temperamento, tutto questo ora al servizio del Cagliari: “El Pelado” sarà il ventitreesimo calciatore uruguaiano a vestire la maglia rossoblù".

Su Caceres erano segnalate anche altre formazioni di Serie A, come lo Spezia e la Salernitana. Ad avere la meglio è stato però il Cagliari, la quinta maglia italiana dell'uruguaiano dopo quelle di Juventus, Verona, Lazio e Fiorentina.