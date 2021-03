Ufficiale, Cacciatore torna in pista: ha firmato con l'Ascoli

Fabrizio Cacciatore è un nuovo giocatore dell'Ascoli, con cui si stava già allenando da qualche mese. L'ultima presenza risale a giugno 2020.

Aspettava questo giorno da un bel po', Fabrizio Cacciatore. E il suo giorno è arrivato. L'ex terzino di Chievo e Cagliari tra le altre è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Ascoli, formazione terzultima in Serie B, che ha annunciato il suo arrivo a parametro zero attraverso un comunicato sul proprio sito.

Cacciatore si stava allenando con l'Ascoli da inizio anno, in attesa di buone nuove. E alla fine il club marchigiano ha deciso di metterlo sotto contratto, puntando sulla sua esperienza per centrare una complicata salvezza.

L'ultima presenza di Cacciatore risale alla fine dello scorso campionato, quando il terzino torinese indossava la maglia del Cagliari: una manciata di minuti proprio contro il Torino, prima di dire addio alla Sardegna alla scadenza naturale del proprio contratto.

Rimasto svincolato, l'ex rossoblù non ha più trovato una squadra. Fino a quando l'Ascoli ha deciso di concedergli una chance. Prima aggregandolo alla rosa per gli abbonamenti e poi facendogli firmare un contratto. L'esordio potrebbe avvenire già venerdì prossimo, 2 aprile, in casa del Cosenza.