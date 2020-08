Ora è ufficiale: rinforzo per il Benevento, arriva Ionita dal Cagliari

Rinforzo a centrocampo per Inzaghi: dai sardi arriva il centrocampista moldavo a titolo definitivo.

Il continua a cercare colpi di esperienza da regalare a Filippo Inzaghi per la prossima stagione di . Dopo Kamil Glik, ne arriva un altro: Artur Ionita.

Il centrocampista moldavo è ufficialmente un nuovo giocatore del club campano. Arriva a titolo definitivo dal , dove ha trascorso gli ultimi quattro anni totalizzando 132 presenze.

Il classe 1990 lascia la Sardegna dopo stagioni da protagonista per tentare una nuova esperienza. Sarà la sua terza in : la priima era stata col , che lo aveva acquistato dall'Aarau in .

174 presenze in Serie A e 12 goal per Ionita, che è anche il capitano della nazionale moldava. La sua prossima avventura sarà con la strega: obiettivo salvezza.