Ufficiale un ritorno al Palermo: Silvio Baldini è il nuovo allenatore

Nel gennaio del 2004 in casa Palermo accade qualcosa di inaspettato: nonostante i rosanero si trovino in terza posizione, il presidente Maurizio Zamparini esonera il suo allenatore.

Una notizia che spiazza tutti: l'operato di Silvio Baldini è tutto fuorché negativo, ma le differenze caratteriali incidono e non poco.

E' la stagione della promozione in Serie A per il Palermo: al suo posto arriverà Francesco Guidolin, che porterà i rosanero persino in Europa.

Dopo 18 anni, però, la chiusura del cerchio: dopo diverse voci il Palermo, tramite una nota ufficiale, ha annunciato il ritorno dell'allenatore di Massa sulla panchina della prima squadra.

"Il Palermo comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Giacomo Filippi, e di aver contestualmente affidato la guida tecnica della prima squadra a Silvio Baldini. Con il nuovo allenatore si è stabilito un accordo contrattuale fino al 30 giugno 2022, con rinnovo automatico in caso di promozione in serie B".

Nelle ultime settimane il Palermo ha vissuto momenti complicati dal punto di vista calcistico: la formazione allenata fa Giacopo Filippi ha anche perso il Derby contro il Catania, aumentando il distacco dal Bari capolista del Girone C di Serie C.

Per Baldini una sfida importante: nella sua ultima esperienza, quella alla Carrarese, alti e bassi tra il 2017 e l'aprile del 2021. Potrà riprendere il discorso interrotto 18 anni fa, con in mezzo un'esperienza anche al Catania. Insomma: ritorno al futuro, si potrebbe dire.