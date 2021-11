Antonio Conte torna ufficialmente in Premier League: è il nuovo allenatore del Tottenham

L'ex allenatore di Inter e Juventus torna ufficialmente in Premier League, agli Spurs, dopo l'esperienza vincente al Chelsea.

In Inghilterra ha lasciato un bel ricordo: una Premier League e una FA Cup sulla panchina del Chelsea. Poi l'esperienza all'Inter culminata con lo Scudetto conquistato nello scorso campionato: oggi Antonio Conte ritorna in terra inglese.

Dopo le anticipazioni delle scorse ore e i colloqui con la dirigenza, negli scorsi minuti è stato reso noto l'accordo tra le parti: l'allenatore leccese è il nuovo allenatore del Tottenham. Conte ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023 con opzione per un'altra stagione.

Per lui, come detto, sarà la seconda esperienza inglese, l'ottava da allenatore di un club dopo Arezzo, Bari, Atalanta, Siena, Juventus, Chelsea e Inter.

Conte prende il posto di Nuno Espirito Santo, sollevato dall'incarico di tecnico del Tottenham dopo la sconfitta casalinga per 3-0 contro il Manchester United. Gli 'Spurs' occupano la nona posizione in classifica in Premier League e sono reduci da due ko di fila, contro i 'Red Devils' e nel derby di Londra sul campo del West Ham.

Londinesi sconfitti anche nell'ultimo impegno di Conference League sul campo del Vitesse: nel Gruppo G, il Tottenham è al terzo posto, alle spalle di Rennes e proprio della formazione olandese.

Conte debutterà sulla panchina degli 'Spurs' domenica 7 novembre a Goodison Park contro l'Everton di Rafa Benitez.