La UEFA dà l'ok: stadi riaperti per il 30% della capienza

La UEFA dà il suo via libera per il ritorno allo stadio dei tifosi in Europa: decisione subordinata ai provvedimenti presi dalle autorità locali.

L'esperimento adottato nella finale di Supercoppa Europea vinta dal sul ha dato i suoi frutti: è questa la ragione che ha spinto l'UEFA a confermare la presenza del pubblico anche nelle prossime partite valide per le competizioni europee.

Il massimo organo calcistico continentale ha annunciato che sarà possibile per le società ospitare i tifosi in quantità riconducibile al 30% della capienza di ogni stadio: almeno per ora, l'ingresso sarà consentito soltanto ai supporters di casa e non a quelli ospiti.

Decisione che però sarà oggetto di esame dei vari governi, deputati a dare il via libera definitivo solo qualora le leggi locali lo consentano. In caso contrario, le partite non potranno godere della presenza sugli spalti della gente.

Ovviamente, il limite del 30% può essere rispettato soltanto qualora il limite imposto dalle autorità locali non sia inferiore: in tal caso varrebbe quest'ultimo.

E' sottinteso che gli spettatori dovranno far uso dei dispositivi individuali di protezione (mascherina) e rispettare il solito distanziamento sociale, indicazioni alla base delle norme di contenimento del Covid-19.

Queste le parole del presidente Aleksander Ceferin, riportate dal sito ufficiale dell'UEFA.