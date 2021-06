La UEFA dà l'ok: contro il Galles Italia con il lutto al braccio per Boniperti

L'Italia e la FIGC hanno ricevuto il via libera della UEFA per disputare la gara con il Galles con il lutto al braccio in memoria di Boniperti.

L'Italia piange Giampiero Boniperti: la scomparsa della bandiera della Juventus, nonché presidente onorario della società bianconera, lascia un enorme vuoto nei cuori di tutti gli appassionati di calcio, ben al di là dei colori. Non può che essere altrimenti, d'altronde. "La scomparsa di Boniperti rappresenta un dolore immenso. Calciatore straordinario, dirigente impeccabile, ci lascia una delle figure più rappresentative del calcio italiano. La sua competenza, il suo stile e la sua determinazione ci hanno insegnato molto, non lo dimenticheremo mai". Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, tramite il sito ufficiale della Federazione ha ricordato così Giampiero Boniperti, sottolineando anche la competenza e lo stile che lo hanno sempre contraddistinto. La FIGC ha comunicato, inoltre, che "la UEFA ha autorizzato l'Italia a indossare il lutto al braccio domenica in occasione del match con il Galles, terzo e ultimo incontro degli Azzurri nel Gruppo A della fase finale di UEFA EURO 2020".