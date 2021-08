Udinese-Venezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Udinese di Gotti ospita il Venezia di Zanetti alla Dacia Arena: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

UDINESE-VENEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Udinese-Venezia

Udinese-Venezia Data: 27 agosto 2021

27 agosto 2021 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Tra voglia di proseguire la striscia positiva e rivalsa dopo un esordio non troppo positivo: nella seconda giornata di Serie A, l'Udinese disputerà la sua seconda gara consecutiva in casa ospitando il Venezia, ancora una volta in trasferta, in una sfida interessante anche in chiave prosieguo del campionato.

La squadra di Gotti, reduce dall'emozionante 2-2 alla Dacia Arena all'esordio contro la Juventus, in rimonta, è a caccia di importanti punti da mettere in cascina per costruire una stagione nel segno della costanza e della sicurezza, senza troppi patemi d'animo.

Il Venezia, invece, ritornato in Serie A dopo 19 anni, alla prima ha perso allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli, per 2-0, ma i ragazzi divorranno ben figurare a Udine per conquistare i primi tre punti del loro campionato, alla ricerca della solidità giusta in un gruppo in gran parte rinnovato.

L'ultimo precedente tra Udinese e Venezia risale al 21 aprile del 2002, terz'ultima giornata di Serie A, concluso con il risultato di 1-0 per i bianconeri, con la preziosa rete di David Pizarro su rigore che ha regalato tre punti fondamentali per la salvezza della formazione di Ventura.

Qui potete trovare tutte le informazioni su Udinese-Venezia: dalle ultime sulle formazioni a dove seguire la partita in tv e streaming .

ORARIO UDINESE-VENEZIA

Udinese-Venezia si disputerà venerdì 27 agosto 2021, con calcio d'inizio fissato per le ore 18.30. La sfida è valida per la seconda giornata della stagione di Serie A 2021/22. Sede della gara la Dacia Arena di Udine.

Per seguire Udinese-Venezia su DAZN in tv sarà necessario essere dotati di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure collegare al proprio televisore un dispositivo quale Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console quale PlayStation 4 o 5 opppure un XboX One, One S e One X.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Udinese-Venezia sarà curata da Dario Mastroianni, con il commento tecnico affidato a Emanuele Giaccherini.

Udinese-Venezia potrà essere seguita in diretta streaming attraverso l'applicazione di DAZN, scaricabile su smartphone o tablet dai sistemi Android o iOs, oppure attraverso pc o notebook semplicemente collegandosi al sito ufficiale e selezionando l'evento desiderato dal palinsesto.

Gotti potrebbe ripartire a quanto di buono visto soprattutto nel secondo tempo contro la Juventus, cambiando solo due effettivi rispetto all'unidici titolare schierato nella prima giornata: fuori Makengo e Udogie, dentro Stryger Larsen e Deulofeu: quest'ultimo potrebbe giocare in avanti con Pussetto, liberando Pereyra, libero di agire sulla trequarti.

Con Aramu che dovrà scontare l'ultimo turno di squalifica, Zanetti mescola le carte rispetto a quanto visto al Diego Armando Maradona contro il Napoli: sulla scia del 4-3-3, infatti, potrebbero giocare Mazzocchi (a detra nella difesa a quattro), Dezi (a centrocampo) e Sigurdsson (in avanti), mentre certo del posto da titolare dovrebbe essere Forte in avanti, al centro del tridente.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Deulofeu, Pussetto.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Peretz, Dezi, Heymans; Johnsen, Forte, Sigurdsson.