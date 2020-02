Udinese a sorpresa: ufficiale l'acquisto di Prodl

L'Udinese tessera Sebastian Prodl, difensore centrale austriaco classe '87 appena svincolatosi dal Watford: contratto di 18 mesi.

Un rinforzo in difesa in arrivo per Gotti, dopo tre sconfitte consecutive in contro , e , nonostante delle buone prestazioni. L’ ha infatti acquistato ,da svincolato, l’esperto difensore Sebastian Prödl.

L'austriaco classe '87, dopo aver svolto le visite mediche è stato annunciato ufficialmente come nuovo giocatore dell’Udinese.

"Udinese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive di Sebastian Prödl. Il difensore austriaco ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2021".

Per evitare lunghi processi burocratici e riuscire nella trattativa (partita negli ultimi giorni di mercato), il giocatore si è prima svincolato dal , in modo da poter firmare con tutta tranquillità con il club bianconero della famiglia Pozzo.

Tra le due società dei Pozzo, per altro, quello di Prödl non è l’unico affare messo in piedi in questa finestra di calciomercato. Dal Watford all’Udinese ha compiuto lo stesso percorso Marvin Zeegelaar, mentre Ignacio Pussetto ha fatto il cammino inverso.

Prodl quest’anno in Premier League ha giocato appena 57’, mentre ha disputato due gare in Coppa di Lega. Prova a rilanciarsi nel nostro campionato, per aiutare l’Udinese a raggiungere una salvezza tranquilla.