Udinese, Tudor a rischio esonero: fiducia a tempo

Dopo i sette goal subiti a Bergamo per l'Udinese è arrivata un'altra sconfitta pesante contro la Roma. Igor Tudor adesso rischia l'esonero.

Sono ore di riflessione in casa dove, dopo la pesantissima sconfitta subita domenica scorsa a Bergamo, ne è arrivata un'altra contro la . Stavolta alla 'Dacia Arena'.

Gli undici goal subiti negli ultimi 180' d'altronde sono davvero troppi, ecco perchè la posizione di Igor Tudor secondo 'Sky Sport' sarebbe a forte rischio.

La società, anche considerando che domenica si tornerà in campo contro il , ha confermato la fiducia nel tecnico croato ma in caso di nuovo ko l'esonero di Tudor sarebbe quasi inevitabile.

Per il possibile sostituto circolano i nomi di Davide Ballardini, Pasquale Marino e Stefano Colantuono, questi ultimi due peraltro già passati sulla panchina dell'Udinese. Fino a domenica pomeriggio, come detto, non dovrebbero però arrivare novità.