Udinese-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

UDINESE-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Udinese-Torino

• Data: domenica 6 febbraio 2022

• Orario: 18:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

L'Udinese è ancora alla ricerca di una vittoria nel nuovo anno. La squadra di Cioffi vuole mettere ulteriore terreno fra sé e le inseguitrici coinvolti nella lotta per non retrocedere in seguito al pari a reti bianche contro il Genoa.

Dopo aver visto smarriti tre punti che sembravano alla portata in casa contro il Sassuolo, il Torino va a caccia di riscatto in casa dei bianconeri per centrare un'altra vittoria che solidificherebbe la situazione di classifica dei granata.

Tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni ufficiali a dove seguire l'incontro in tv e in streaming.

ORARIO UDINESE-TORINO

La gara Udinese-Torino è in programma domenica 6 febbraio alle ore 18:00 presso la Dacia Arena di Udine.

DOVE VEDERE UDINESE-TORINO IN TV

La sfida di campionato Udinese-Torino verrà trasmessa da DAZN. Per assistere al match servirà essere in possesso di una smart tv di ultima generazione collegata ad internet oppure collegare il tv a un TIMVISION BOX, a una console come Playstation o Xbox e dispositivi come Google Chromecast e Amazon Firestick.

UDINESE-TORINO IN DIRETTA STREAMING

Essendo trasmessa da DAZN, sarà possibile seguire anche in streaming collegandosi da pc fisso al sito della piattaforma o scaricando la relativa app per smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca DAZN è affidata a Edoardo Testoni, affiancato da Stefan Schwoch al commento tecnico.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire tutti i dettagli sulla sfida su GOAL, con la nostra telecronaca sempre aggiornata in tempo reale dalle formazioni ufficiali al triplice fischio.

UDINESE-TORINOLE PROBABILI FORMAZIONI

L'Udinese non ha fatto grosse operazioni di mercato nella finestra di gennaio a parte Pablo Marì. Cioffi punta dunque sulla vecchia guardia per affrontare il Torino. Modulo collaudato con Becao, Nuytinck e Perez in difesa davanti a Silvestro. Molina e Udogie agiranno sugli esterni, pronti a intercettare i passaggi di Arslan, Walace e Makengo. Beto e Successo coppia d'attacco.

Stessa situazione anche per il Torino, con Juric che attenderà ancora qualche settimana prima di lanciare il nuovo arrivo Samuele Ricci. Il tecnico granata punta dunque sul 3-4-2-1 con Buongiorno, Zima e Rodriguez. Singo e Vojvoda sugli esterni a fianco di Lukic e Mandragora. Praet e Brekalo a sostegno di Sanabria.

L'articolo prosegue qui sotto

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Success. All: Cioffi

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Zima, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. All. Juric