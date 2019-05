Udinese-SPAL, le formazioni ufficiali: Kurtic recupera

Nella SPAL importante il recupero di Kurtic a centrocampo, dove Valoti supera Schiattarella. Udinese con Lasagna e Okaka in attacco.

Di seguito le formazioni ufficiali:

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Stryger-Larsen, Mandragora, Sandro, De Paul, Zeegelaar; Lasagna, Okaka.

(3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Murgia, Valoti, Kurtic, Fares; Petagna, Floccari.

Nell' la novità è rappresentata dalla presenza di Zeegelaar dal primo minuto al posto di D'Alessandro. Per il resto tutto confermato, specialmente in attacco dove giocano Lasagna ed Okaka. Panchina iniziale per Pussetto.

La SPAL recupera Kurtic a centrocampo, dove Valoti ha vinto il ballottaggio con Schiattarella. In difesa ci sono Cionek, Vicari e Bonifazi, regolarmente titolare Fares a centrocampo. In attacco nessuna novità: spazio ancora a Petagna con Floccari.