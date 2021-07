Il giro di portieri è ufficiale: Silvestri all'Udinese, Montipò al Verona

Dopo le voci degli ultimi giorni, adesso il giro di portieri è ufficiale: Silvestri si trasferisce all'Udinese, Montipò al Verona.

Giro di portieri in Serie A: dopo le voci degli ultimi giorni, l'Udinese e il Verona hanno ufficializzato l'arrivo dei loro nuovi estremi difensori, affari strettamente intrecciati, come spesso avviene nel mercato.

"Affidabilità e talento per la porta bianconera: è Marco Silvestri il nuovo portiere dell’Udinese. Il numero uno emiliano arriva a titolo definitivo dall’Hellas Verona ed ha firmato un contratto con l’Udinese fino al 30 giugno 2024".

Marco Silvestri ha lasciato il club gialloblù per vestire il bianconero e sostituire Juan Musso, che giocherà per l'Atalanta: per lui contratto fino al giugno del 2024.

presenze, clean sheet, promozione in A, salvezze: una bellissima storia insieme



Grazie e buona fortuna, Marco. #HVFC pic.twitter.com/WPqbn69MgK — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) July 20, 2021

Negli scorsi minuti, il Verona sui social ha salutato il suo portiere, reduce da ottime stagioni che gli hanno permesso di mettersi in mostra in Serie A.

"Verona – Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Benevento Calcio – a titolo temporaneo, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Montipò, 25enne portiere piemontese".