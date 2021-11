Udinese-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

UDINESE-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Udinese-Sassuolo

Udinese-Sassuolo Data: 7 novembre 2021

7 novembre 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

L' Udinese riceve la visita del Sassuolo, in uno dei match in programma per la 12ª giornata di Serie A. Due filosofie opposte a confronto, con il pragmatismo di Gotti che si oppone all'intraprendenza di Dionisi.

La formazione bianconera non vince dalla 3ª giornata, ovvero da quando ebbe la meglio sullo Spezia in trasferta grazie al goal realizzato all'89' da Samardzic. da quel momento, sono arrivati 4 pareggi e 4 sconfitte.

Cammino altalenante anche per gli emiliani, che nell'ultima settimana sono passati dall'euforia per il successo in casa della Juventus all'amarezza per la sconfitta casalinga contro l'Empoli arrivata nel recupero.

Su 16 confronti tra le due squadre, 6 sono state le vittorie dell'Udinese e 4 quelle del Sassuolo. Gli emiliani non vincono a Udine dalla stagione 2017/18: 1-2 con autogoal di Ali Adnan e sigillo definitivo di Sensi.

Oltre alle curiosità citate in precedenza, qui di seguito sono presenti altre info importanti riguardo a Udinese-Sassuolo: dalle formazioni scelte dai due mister a dei consigli su come vedere la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO UDINESE-SASSUOLO

La data scelta per Udinese-Sassuolo è domenica 7 novembre 2021 alle ore 15.00. la 'Dacia Arena' di Udine sarà il teatro del match, diretto dal Sig. Federico Dionisi della sezione di L'Aquila.

Sottoscrivendo l'abbonamento a DAZN , potrete assistere alla sfida tra Udinese e Sassuolo. Tale piattaforma ha una app presente sulle moderne smart tv: basterà accedervi e selezionare l'evento desiderato. Il possesso di una televisione di ultima generazione non è tuttavia una 'conditio sine qua non' per vedere la partita. Con dispositivi come TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), potrete comunque godervi la gara collegando uno di questi ad un televisore non smart.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Udinese-Sassuolo per DAZN è affidata alla coppia formata da Federico Zanon (come prima voce) e Massimo Gobbi (per il commento tecnico).

DAZN propone anche la diretta in streaming di Udinese-Sassuolo, attraverso il sito (fruibile tramite pc) e l'app (scaricabile per smartphone e tablet).

Attraverso la consueta diretta testuale, anche qui su Goal vi racconteremo il match tra Udinese e Sassuolo. Formazioni ufficiali ed emozioni dal primo all'ultimo minuto: non vi faremo perdere nulla.

Gotti darà continuità al suo 3-5-2, che prevede Silvestri tra i pali e davanti una difesa con Becao, Nuytinck e Samir. Un dubbio in mediana, con Makengo in vantaggio su Arslan. Per il resto Walace davanti alla difesa, Pereyra come interno sinistro e Molina e Stryger Larsen a presidiare le fasce. Deulofeu dovrebbe vincere il ballottaggio con Success per giocare in attacco insieme a Beto.

Per quanto riguarda il Sassuolo, nella difesa posta davanti a Consigli, solito ballottaggio sulla destra tra Toljan e Muldur (con il primo favorito). Chiriches e Ferrari saranno i due centrali, con Rogerio (più di Kyriakopoulos) a sinistra. La mediana conterà sul dinamismo di Frattesi e sull'esperienza di Magnanelli. In avanti spazio a Scamacca, con Berardi, Raspadori e Traore alle sue spalle. Boga, invece, è in forte dubbio.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Beto, Success.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Magnanelli; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca.