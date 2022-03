Udinese-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

UDINESE-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Udinese-Sampdoria

Udinese-Sampdoria Data: 5 marzo 2022

5 marzo 2022 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

L'Udinese ospita la Sampdoria nell'anticipo del 28° turno di Serie A.

Alla Dacia Arena di Udine ci sono in palio pesanti punti salvezza tra due squadra che si presentano all'appuntamento appaiate in classifica a quota 26 punti con 4 lunghezze di margine sulla zona retrocessione, anche se i friulani hanno ben due gare in meno rispetto ai doriani.

La squadra di Cioffi non vince da tre partite, ma nelle ultime due uscita si è concessa il lusso di fermare la Lazio di Sarri e il Milan a San Siro, entrambe bloccate sull'1-1.

Decisamente altalenante anche il rendimento della Samp, ancora a secco di punti lontano dal Ferraris da quando Giampaolo è tornato alla guida del club. Tre sconfitte nelle ultime tre uscite lontano dal Ferraris contro Spezia, Milan e, ultima in ordine cronlogico, Atalanta, capace di imporsi 4-0 al Gewiss Stadium.

La gara d'andata, giocata a Marassi lo scorso 3 ottobre, si è conclusa con un pirotecnico 3-3: Udinese avanti due volte, prima con Pereyra e poi con Beto, ma sempre raggiunta dall'autorete di Stryger Larsen e dal rigore di Quagliarella. A venti minuti dalla fine, sorpasso blucerchiato con Candreva, prima del pari definitivo targato Forestieri.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Udinese-Sampdoria: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO UDINESE-SAMPDORIA

Udinese-Sampdoria si giocherà alla 'Dacia Arena' di Udine sabato 5 marzo 2022. Il calcio d'inizio è stato programmato per le ore 15.00.

DOVE VEDERE UDINESE-SAMPDORIA IN TV

Il confronto tra Udinese e Sampdoria verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. Gli utenti, dopo aver completato la sottiscrizione dell'abbonamento, potranno scaricare l'app di DAZN su smart tv di ultima generazione oppure collegare il proprio apparecchio televisivo ad un TIMIVISION BOX, ad una console come Xbox o PlayStation, oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

UDINESE-SAMPDORIA IN DIRETTA STREAMING

Sempre grazie a DAZN, sarà possibile seguire il match in terra friulana anche in diretta streaming: sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook o, in alternativa, scaricare l'app compatibile su dispositivi mobili quali smartphone e tablet.

Il racconto di Udinese-Sampdoria sarà disponibile anche su GOAL. Sarà sufficiente collegarsi al portale ufficiale per seguire la diretta testuale della gara in programma sabato pomeriggio a Udine.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN sarà Edoardo Testoni a raccontare il match di Udine, affiancato in telecronaca da Alessandro Budel.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-SAMPDORIA

Friulani con Deulofeu-Beto in avanti e il pacchetto a tre in difesa composto da Becao, Marì e Perez a protezione di Silvestri. A centrocampo Arslan e Pereyra ai lati di Walace. Sulle corsie Molina e Udogie.

Sampdoria senza Quagliarella e Sensi, ma con Caputo unico riferimento avanzato, sostenuto da Sabiri. Traffico in mediana gestito Ekdal in compagnia di Rincon e Candreva. A Conti e Murru il compito di spingere sulle corsie, in difesa spazio a Bereszynski, Colley e Yoshida davanti alla porta di Falcone.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Beto. All. Cioffi.

SAMPDORIA (3-5-1-1): Falcone; Bereszynski, Colley, Yoshida; Conti, Candreva, Rincon, Ekdal, Murru; Sabiri; Caputo. All. Giampaolo.