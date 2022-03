Udinese-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partitau

UDINESE-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Udinese-Roma

• Data: domenica 13 marzo 2022

• Orario: 18:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

La Serie A entra nelle ultime dieci gare della stagione. L'Udinese ospita la Roma in un incontro che può dire tanto su quello che sarà il finale di campionato delle due squadre.

I bianconeri arrivano all'incontro forti della vittoria sulla Sampdoria, scontro diretto per le zone calde di classifica, e che mette la squadra di Chioffi momentaneamente al riparo dai posti con i quali si retrocede di categoria.

Dopo il successo interno contro l'Atalanta e la trasferta olandese di Conference League con il Vitesse, la Roma cerca conferme anche in Friuli per poter continuare a inseguire un posto in una delle prossime coppe europee.

All'Olimpico terminò 1-0, con Tammy Abraham che mise a segno la rete decisiva per consegnare alla squadra di Mourinho i tre punti. Come nel girone di andata, anche stavolta i giallorossi affronteranno i bianconeri proprio nel turno immediatamente precedente al derby.

In questo articolo troverete tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove seguirla in tv e streaming.

ORARIO UDINESE-ROMA

La sfida tra Udinese e Roma si giocherà domenica 13 marzo 2022 alla Dacia Arena di Udine. Fischio d'inizio alle ore 18.

DOVE VEDERE UDINESE-ROMA IN TV

La partita verrà trasmessa in esclusiva da DAZN ed è visibile tramite una smart tv di ultima generazione collegata all’app della piattaforma. Si può anche ricorrere a un TIMVISION BOX, una console come Playstation/Xbox o a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast.

UDINESE-ROMA IN DIRETTA STREAMING

Udinese-Roma si può seguire anche in streaming sempre grazie a DAZN. Per farlo basterà collegarsi da pc al sito ufficiale oppure scaricare l’app per dispositivi mobili come smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca della partita è affidata a Ricky Buscaglia, con Massimo Donati ad affiancarlo al commento tecnico.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutti aggiornamenti sulla gara sono disponibili anche su GOAL, con la nostra telecronaca testuale che vi accompagnerà dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-ROMA

Cioffi non sembra intenzionato a cambiare strada rispetto al suo collaudato 3-5-2. Tra i pali come sempre va Silvestri, difeso dal trio Becao-Perez-Mari. A centrocampo saranno Molina e Udogie ad agire sugli esterni, mentre la linea centrale è composta da Arslan, Jajalo e Pereyra- Davanti c'è Beto, affiancato da Deulofeu.

Mourinho deve dosare le energie dei suoi ragazzi in vista degli impegni ravvicinati. Confermato Rui Patricio in porta, in difesa torna Ibanez titolare insieme a Mancini e Smalling per via della squalifica di Kumbulla. Sull'out di sinistra spazio a Zalewski, dall'altra parte del campo agirà Karsdorp. Cristante e Oliveira la coppia nel cerchio del centrocampo. Pellegrini sulla trequarti a sostegno di Zaniolo e Abraham.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Makengo, Arslan, Pereyra, Udogie; Beto, Deulofeu.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham.