Udinese pronta a salutare Pussetto: scambio con Zeegelaar del Watford

L'Udinese può lasciar partire Ignacio Pussetto, da tempo sulla lista delle partenze: dal Watford potrebbe arrivare Marvin Zeegelaar.

La famiglia Pozzo sta per finalizzare uno scambio di giocatori 'in famiglia': l' potrebbe a breve salutare Ignacio Pussetto, da tempo pronto a fare la valigia. L'argentino è diretto in Premier League, dove lo aspetta il , seconda squadra della proprietà friulana.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo quanto riportato dai media inglesi l'esterno argentino firmerà con il club inglese, che in cambio cederà ai bianconeri Marvin Zeegelaar, esterno sinistro capace di giocare sulla fascia a tutto campo nel centrocampo a cinque.

Il classe '90 olandese ha collezionato 13 presenze con il Watford, 52 con il Rio Ave, 39 con l'Elazigspor e 39 con lo : un vero giramondo pronto a tornare in per vestire la maglia dell'Udinese, dove ha già giocato 12 volte.