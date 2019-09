Udinese-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Diretta tv e streaming

L'Udinese ospita il Parma nella 2ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle probabili formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Igor Tudor sfida il di Roberto D'Aversa nella 2ª giornata di . I friulani sono reduci dal successo all'esordio in campionato contro il grazie a un goal del difensore brasiliano Rodrigo Becão, mentre i ducali hanno perso di misura al debutto in casa contro i Campioni d' della .

Segui Udinese-Parma in diretta streaming su DAZN

Prima di cimentarsi con il campionato, le due formazioni hanno superato entrambe il Terzo turno preliminare di : 3-1 il punteggio per entrambe, con i bianconeri che hanno eliminato il Südtirol e i gialloblù che hanno battuto il .

Se Tudor potrebbe schierare dal 1' Sema al posto di Ter Avest, non al meglio, nel ruolo di ala sinistra, D'Aversa potrebbe riproporre in mezzo al campo da titolare lo slovacco Kucka, ormai pinemante recuperato dall'infortunio.

In questa pagina tutte le informazioni su Udinese-Parma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

UDINESE-PARMA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Udinese-Parma DATA 1 settembre 2019, 20.45 DOVE Dacia Arena, Udine ARBITRO Marco Piccinini TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO UDINESE-PARMA

La partita Udinese-Parma è in programma la sera di domenica 1 settembre 2019 alle ore 20.45 nel palcoscenico della Dacia Arena di Udine. Il match sarà diretto dal signor Marco Piccinini della sezione di Forlì.

Udinese-Parma sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN. La partita sarà visibile sulle moderne Smart che supportano la app, o su tutti i televisori collegati a un decoder Sky Q o ad una console di gioco PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) , o ancora attraverso dispositivi Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Per tutti gli abbonati DAZN, Udinese-Parma sarà naturalmente disponibile su dispositivi mobile iOS o Android attraverso l'apposita app, e dunque visibile in diretta streaming su smartphone e tablet. La gara sarà inoltre disponibile in diretta streaming anche su pc collegandosi sulla pagina ufficiale della piattaforma.

Tudor dovrebbe puntare sul 3-5-2. Davanti De Paul, al rientro dopo l'iniziale panchina col Milan, affiancherà Lasagna. A centrocampo i due esterni dovrebbero essere Larsen e il nuovo arrivato Sema. In difesa, davanti al portiere Musso, la linea a tre sarà composta nuovamente da Rodrigo Becão, Troost-Ekong e Samir.

D'Aversa risponderà con il classico 4-3-3 dei ducali. Fra i pali agirà Sepe, davanti a lui Laurini e Gagliolo saranno i due terzini, con Iacoponi accanto a Bruno Alves in mezzo. A centrocampo è probabile il ritorno dal 1' di Kucka, ormai pienamente recuperato, accanto a Brugman e Barillà. Davanti a destra Karamoh parte in vantaggio su Kulusevski e Siligardi, mentre dovrebbero essere certi del posto da titolare sia Inglese, sia Gervinho.

UDINESE (3-4-1-2): Musso; Rodrigo Becão, Troost-Ekong, Samir; Stryger-Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; De Paul, Lasagna.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Brugman, Barillà; Karamoh, Inglese, Gervinho.