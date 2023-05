Udinese-Napoli, Osimhen segna e rompe la maschera: sistemata dallo staff tecnico

Durante i festeggiamenti per il goal dell'1-1, Osimhen ha rotto la ormai consueta maschera protettiva: in panchina hanno provveduto a sistemarla.

Da quando subì la frattura scomposta al volto dopo un tremendo impatto con Skriniar, Victor Osimhen e la sua maschera sono praticamente inseparabili, sia per una questione di protezione che di scaramanzia, che in quel di Napoli è da sempre una componente fondamentale nella vita di tutti i giorni.

Dal ritorno in campo nella scorsa stagione, il nigeriano ha sempre indossato l'oggetto divenuto un segno di riconoscimento, oltre che uno dei gadget più apprezzati dal popolo partenopeo.

Nel corso dei festeggiamenti per la rete dell'1-1 a Udine, l'ex Lille si è però lasciato andare ad un'esultanza troppo euforica che ha causato la rottura di quello che ormai è da considerarsi una sorta di portafortuna personale.

Osimhen ha subito consegnato la maschera alla panchina che, nel giro di qualche minuto, ha saputo riconsegnargliela in condizioni ottimali per poter essere di nuovo indossata.

Per un piccolo frangente di incontro, dunque, Osimhen ha giocato col volto scoperto come non accadeva da tempo immemore: un 'lusso' concesso soltanto per celebrare al meglio ogni goal messo a segno.