Maldini guarda al mercato: "Dopo il ko di Kjaer valutiamo di prendere un giocatore"

Il presente e la concentrazione sulla partita della Dacia Arena contro l'Udinese, ma non solo: il Milan guarda anche al prossimo futuro.

Gennaio è quasi alle porte, e il mercato pone degli interrogativi in casa rossonera: opererà o meno in entrata nella prossima sessione?

Intervenuto ai microfoni di Sky, il direttore rossonero, Paolo Maldini, ha fatto il punto sulle strategie del club.

"Il mercato di gennaio? L'idea era quella di rimanere così".

Un evento inatteso, però, ha cambiato i piani del Milan, portandolo a operare in entrata, soprattutto in difesa.

"Dopo il ko di Kjaer valutiamo se prendere un giocatore già pronto o uno magari già per la prossima stagione".

Non mancheranno, insomma, colpi necessari a garantire a Stefano Pioli forze vitali utili, soprattutto per il reparto difensivo, attualmente in emergenza.