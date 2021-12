Udinese-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

UDINESE-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Udinese-Milan

Udinese-Milan Data: 11-12-2021

11-12-2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN , Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite) Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (canale 251 satellite)

(201 del satellite), (202 del satellite) (213 del satellite) e (canale 251 satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Udinese e Milan chiamate al faccia a faccia in vista del 17° turno di Serie A.

La sconfitta di San Siro contro il Liverpool ha sancito l'eliminazione dalla Champions League, costringendo i rossoneri all'ultimo posto nel girone con conseguente uscita di scena da tutte le coppe europee.

Non resta che il campionato, dunque, e la vittoria casalinga contro la Salernitana ha permesso alla formazione di Stefano Pioli di riappropriarsi della vetta del torneo, guidando la graduatoria con un punto di vantaggio sull'Inter, tre sul Napoli e quattro sull'Atalanta.

L'Udinese, dopo aver annunciato l'esonero di Luca Gotti, ha affidato la panchina friulana a Gabriele Cioffi, nominato nuovo tecnico ad interim e che debutterà da allenatore bianconero proprio nel match contro la capolista.

La sconfitta contro l'Empoli e i soli due punti raccimolati nelle ultime quattro giornate hanno spinto i vertici del club - che ora occupa la quindicesima piazza - verso il cambio di guida tecnica.

Nella scorsa stagione fu il Milan a prendersi l'intera posta in palio a Udine: il vantaggio di Kessié venne livellato dal rigore di De Paul prima del sigillo in acrobazia di Ibrahimovic a griffare l'1-2 finale.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Udinese-Milan: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO UDINESE-MILAN

Udinese-Milan si giocherà sabato 11 dicembre alla Dacia Arena di Udine. Fischio d'inizio programmato per le ore 20.45.

DOVE VEDERE UDINESE-MILAN IN TV

La diretta del match del Milan impegnato sul campo dell'Udinese verrà trasmessa su DAZN: gli abbonati potranno scaricare l'app su una smart tv di ultima generazione oppure collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come Xbox o PlayStation, o in alternativa tramite dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

La sfida della Dacia Arena verrà trasmessa in diretta e in coesclusiva anche su Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite) Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (canale 251 satellite).

UDINESE-MILAN IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati DAZN e Sky potranno godersi il confronto tra Udinese e Milan anche in diretta streaming: nel primo caso sarà sufficiente collegarsi al portale di DAZN, se si accede con pc o notebook, oppure scaricare la relativa app su smartphone e tablet.

Coloro che hanno sottoscritto un abbonamento a Sky, invece, potranno affidarsi al servizio Sky Go: anche in questo caso sarà sufficiente collegarsi al portale o scaricare l'app in base al dispositivo con il quale si effettua l'accesso.

Infine esiste anche una terza possibilità rappresentata da NOW, il servizio streaming on demand di Sky: servirà acquistare il pacchetto 'Sport' prima di poter selezionare la diretta del match.

Anche GOAL vi accompagnerà nel racconto di Udinese-Milan attraverso la tradizionale diretta testuale. Una volta collegati al sito di GOAL, riceverete aggiornamenti in tempo reale su quanto accadrà alla Dacia Arena: dall'annuncio delle formazioni ufficiali, passando per la cronaca scritta del match, sino alle interviste del dopo gara.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il telecronista scelto da DAZN per raccontare Udinese-Milan è Ricky Buscaglia, che sarà affiancato al commento tecnico da Dario Marcolin. La coppia Riccardo Gentile-Luca Marchegiani racconterà invece il match della Dacia Arena per Sky.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-MILAN

Il neo tecnico ad interim Cioffi dovrebbe confermare l'Udinese col 4-4-2, con Success-Beto coppia d'attacco. Becao ok, ma potrebbe giocare De Maio nel cuore della difesa, con Perez e Udogie terzini. Walace più di Makengo in mediana, esterni alti Molina e Deulofeu.

Nel Milan maglia dal primo minuto per Ibrahimovic in avanti, sulla trequarti Saelemaekers, Brahim Diaz e Krunic, Tonali in regia. Kalulu o Florenzi terzino destro.

L'articolo prosegue qui sotto

UDINESE (4-4-2): Silvestri; Perez, De Maio, Nuytinck, Udogie; Molina, Arslan, Walace, Deulofeu; Success, Beto. All. Cioffi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli.