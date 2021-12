Udinese-Milan 1-1: Beto apre le danze, Ibrahimovic pareggia nel recupero

Il Milan evita la terza sconfitta in campionato negli ultimi minuti di una gara combattutissima contro l'Udinese, ad un passo dal colpaccio con l'esordiente Cioffi in panchina: i meneghini salgono a 39 punti ma, in caso di vittoria dell'Inter sul Cagliari, sarebbero sorpassati in vetta dai cugini.

Approccio totalmente sbagliato del Milan che subisce l'onda d'urto bianconera, guidata da Deulofeu e Beto: i due attaccanti di Cioffi sono indemoniati e per il duo Tomori-Romagnoli non può che prospettarsi una serata scomoda. Il primo vero affondo è quello che sblocca il match: errore in uscita di Bennacer, Arslan anticipa Bakayoko e lancia Beto che calcia addosso a Maignan, prima di riprendere la respinta e scaricare di potenza la sfera in fondo al sacco.

Il goal subìto non scuote i rossoneri, almeno nelle prime battute: Molina è talmente ispirato da provare a sorprendere Maignan da casa sua, ma il portiere francese è attento. Al 'Diavolo' non resta che appoggiarsi a Zlatan Ibrahimovic, anche nel senso più stretto del termine: lo svedese assiste Brahim Diaz che cestina da buona posizione e si inventa l'assist per Hernandez, a segno ma in posizione di fuorigioco subito sbandierato dall'assistente.

Due vagiti d'orgoglio che hanno un flusso di continuità nella ripresa, aperta dalla girata di Ibrahimovic, alta. L'Udinese ora bada più a non prenderle e rischia seriamente di subire il pari da Brahim Diaz, che fa una bruttissima figura col suo tiraccio sbilenco. Molto meglio invece Ibrahimovic, bravo ad arrampicarsi sul diretto marcatore per avvitarsi su un pallone ben calciato dal nuovo entrato Tonali: mira larga di pochissimo.

La voglia del Milan di giungere al pari è enorme, così come il rischio che l'Udinese possa far male in contropiede: Beto (partito in posizione dubbia) scappa a Florenzi facendo valere il fisico statuario, ma la traiettoria del piattone è leggermente imprecisa. A ridosso del 90' l'azione-specchio della gara di Hernandez: il suo non è né un tiro e né un assist. Nel finale succede di tutto: Ibrahimovic, in acrobazia, si inventa dal nulla la rete del pari sfruttando un rimpallo tra Perez e Nuytinck, Success si fa espellere per aver inferto un colpo proibito a Florenzi.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

UDINESE-MILAN 1-1

Marcatori: 17' Beto (U), 92' Ibrahimovic (M)

UDINESE (3-5-2): Silvestri 6; Perez 6, Becao 6.5, Nuytinck 5.5; Molina 6.5, Arslan 6.5 (70' Jajalo 5.5), Walace 7, Makengo 6, Udogie 6 (61' Zeegelaar 6); Deulofeu 6.5 (70' Success 4.5), Beto 7. All. Cioffi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Florenzi 5.5, Tomori 5, Romagnoli 5.5, Theo Hernandez 5; Bakayoko 5 (46' Kessié 6), Bennacer 5 (46' Tonali 6.5); Saelemaekers 5.5 (69' Castillejo 5.5), Diaz 5 (81' Maldini sv), Krunic 5 (46' Messias 6); Ibrahimovic 7. All. Pioli.

Arbitro: Fourneau

Ammoniti: Perez (U), Deulofeu (U), Castillejo (M), Zeegelaar (U)

Espulsi: Success (U) al 95'