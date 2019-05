Udinese-Inter, le pagelle: Perisic delude, De Paul luce del gioco

Perisic non convince in attacco, Asamoah a tratti incontenibile sulla sinistra. Musso salva tutto su Keita, De Paul mette ordine e qualità.

PAGELLE UDINESE

MUSSO 7 - La parata salva-risultato su Keita è la prodezza valevole la classica 'pagnotta'.

STRYGER-LARSEN 5,5 - Tra i tre difensori dell' è l'unico a soffrire regolarmente.

DE MAIO 6,5 - Fa valere il suo fisico da corazziere controllando nel migliore dei modi l'impeto di Lautaro.

NUYTINCK 6 - Si immola su un paio di conclusioni di Lautaro mettendoci il corpo. Ritrovato.

D'ALESSANDRO 6 - Inizia a ritmi scoppiettanti per poi calare vistosamente nella ripresa. (81' WILMOT sv).

MANDRAGORA 6 - Sono suoi i tiri più pericolosi dell'Udinese.

SANDRO 6 - Più sostanza che qualità, il che basta per racimolare un punto d'oro. (73' HALFREDSSON 6 - Offre aiuto prezioso per resistere all'assalto finale dei nerazzurri).

DE PAUL 6,5 - E' la fonte del gioco offensivo dell'Udinese: a tratti devastante in un paio di ripartenze.

ZEEGELAAR 5 - Sbaglia con continuità e non si vede praticamente mai in avanti.

PUSSETTO 5,5 - Sarebbe servito un killer instinct migliore in un paio di situazioni abbastanza pericolose. (61' OKAKA 6 - Utile nel far salire la squadra con frequenti arretramenti che mettono in difficoltà la retroguardia interista).

LASAGNA 5,5 - Rispetto a Pussetto gioca qualche metro più lontano dalla porta di Handanovic, senza lasciare l'impronta.

PAGELLE INTER

HANDANOVIC 6 - Non deve sporcarsi molto i guantoni, ottiene l'ennesimo clean-sheet stagionale.

D'AMBROSIO 6 - Il giallo ricevuto nei primi minuti non lo condiziona più di tanto.

DE VRIJ 5,5 - Sbaglia qualche disimpegno di troppo come mai accaduto quest'anno.

SKRINIAR 6,5 - Dà sicurezza all'intero reparto: il rinnovo imminente è il giusto premio a coronamento di un'altra stagione da incorniciare.

ASAMOAH 7 - Non soffre la pressione da ex e offre il meglio di sé sia in fase difensiva che offensiva. Motorino dalla benzina infinita.

BORJA VALERO 6 - Gioca finché il fisico non lo abbandona. (63' ICARDI 6 - Buoni movimenti che però non vengono premiati dai cross dei compagni).

BROZOVIC 6 - L'equilibratore nerazzurro fa il suo compito ma non perde gli antichi difetti: l'ammonizione che non gli consentirà di affrontare il è un'ingenuità.

POLITANO 6 - Contributo lodevole per corsa e atleticità, non lucido nell'ultimo passaggio e nel tiro in porta. (77' CANDREVA sv).

NAINGGOLAN 6 - L'avvio è da trascinatore di una squadra alla ricerca di un grande obiettivo, non convince appieno nel secondo tempo quando forza ripetutamente la conclusione da fuori area.

PERISIC 5,5 - Molto meglio quando si tratta di difendere con scatti da centometrista. Spalletti però gli chiede qualcosa di diverso.

LAUTARO 6 - Si muove con pericolosità tra le maglie dei difensori dell'Udinese, un po' di sfortuna al tiro. (79' KEITA sv).