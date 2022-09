Udinese-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Inter in casa dell'Udinese in occasione della settima giornata di Serie A: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

UDINESE-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Udinese-Inter

Udinese-Inter Data: 18-09-2022

18-09-2022 Orario: 12.30

12.30 Canale tv: DAZN , Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite)

(202 del satellite), (213 del satellite), (251 del satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

L'Inter fa visita all'Udinese nel lunch match della settima giornata del campionato di Serie A.

Il successo nel finale contro il Torino e il 2-0 in casa del Viktoria Plzen proiettano l'Inter verso la complicata trasferta di Udine con i nerazzurri chiamati ad inseguire - ad una lunghezza - proprio i friulani allenati da Sottil.

I nerazzurri cercano la seconda vittoria in trasferta del loro campionato dove - ad eccezione del successo all'esordio al 'Via del Mare' di Lecce - sono arrivate solo sconfitte.

Alla 'Dacia Arena', però, la squadra di Simone Inzaghi affronta la grande rivelazione di questa prima parte di stagione. Dopo il ko al debutto contro il Milan e il pari contro la Salernitana, la formazione guidata da Sottil ha infilato ben quattro vittorie di fila che la collocano al quarto posto a quota 13 punti, a meno uno dal terzetto di testa formato da Napoli, Atalanta e Milan.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Udinese-Inter: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO UDINESE-INTER

Udinese-Inter si giocherà alla 'Dacia Arena' di Udine domenica 18 settembre 2022. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 12.30.

DOVE VEDERE UDINESE-INTER IN TV

Il lunch match di Udine verrà trasmesso in diretta su DAZN, app scaricabile su smart tv compatibili, su console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure si dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick.

Partita visibile su Sky ai canali Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite)

UDINESE-INTER IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati DAZN potranno seguire la gara in diretta streaming scaricando l'app su smartphone e tablet o collegandosi al sito ufficiale tramite pc o notebook.

I clienti Sky potranno appoggiarsi, invece, al servizio Sky Go. Infine c'è l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Una volta acquistato il ticket 'Sport' si potrà seguire la diretta del match.

Il racconto di Udinese-Inter sarà disponibile anche sul sito ufficiale di GOAL grazie alla consueta cronaca testuale del match.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN, il match verrà raccontato da Dario Mastroianni e Manuel Pasqual.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-INTER

Friulani con Beto al fianco di Deulofeu. Sulle fasce Pereyra e Udogie completano la linea di centrocampo a cinque in cui figurano anche Lovric, Walace e Makengo. Difesa a tre composta da Perez, Becao e Nuytinck a protezione di Silvestri.

Stop di natura muscolare per Calhanoglu e di conseguenza largo a Mkhitaryan (o Gagliardini) nei tre di centrocampo insieme a Barella e Brozovic. Sulle corsie laterali tocca a Dumfries e a Darmian (favorito su Gosens). In attacco Dzeko in pole su Correa per affiancare Lautaro Martinez. Torna Handanovic in porta, schermato dalla difesa a tre Skriniar-Acerbi-Bastoni (fuori De Vrij?).

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Nuytinck; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Darmian; Lautaro, Dzeko.