Nerazzurri subito avanti con la splendida punizione di Barella, poi la clamorosa rimonta friulana: autogoal di Skriniar e goal di Bijol e Arslan.

Il lunch match della settima giornata di Serie A si chiude con la strepitosa vittoria in rimonta dell'Udinese contro l'Inter. I friulani centrano la quinta vittoria consecutiva e volano momentaneamente in vetta alla classifica.

Si fa subito sul serio alla Dacia Arena: Lovric, dopo due minuti, fa venire i brividi ad Handanovic con il destro ad incrociare che si spegne a lato di un soffio. Sul versante opposto, però, l'Inter non perdona e spacca la partita grazie alla punizione capolavoro targata Barella. La magia del numero 23 sembra indirizzare una sfida che i nerazzurri sembrano controllare, quantomeno fino al 22': punizione di Pereyra dalla destra e goffa autorete di Skriniar a rimettere tutto in parità. A suggellare la prima frazione di gioco c'è anche la mini rivoluzione targata Inzaghi che dopo mezz'ora toglie sia Bastoni (vicino al 2-1 con un bolide alto di poco) che Mkhitaryan - entrambi ammoniti - inserendo Dimarco e Gagliardini.

Nella ripresa, l'Inter mostra evidenti segnali di maggiore intraprendenza dopo un primo tempo fatto di troppa staticità. Dzeko graffia subito superando Silvestri in uscita, ma Valeri rileva la posizione di fuorigioco del bosniaco. L'Udinese, però, ha il merito di non disconnettersi dalla partita e nel segmento finale di gara ribalta tutto: Lovric esalta i riflessi di Handanovic, mentre Deulofeu coglie un palo clamoroso. Sono soltanto le prime avvisaglie perché all'83' Bijol irrompe nel cuore dell'area nerazzurra e fa 2-1 di testa. In pieno recupero arriva anche il tris di Arslan, appena entrato. Delirio bianconero a Udine.

LA FOTO | UDINESE-INTER, I GOAL | UDINESE-INTER, LA MOVIOLA | UDINESE-INTER, IL TABELLINO E LE PAGELLE

LA FOTO

UDINESE-INTER, I GOAL

5' - UDINESE-INTER 0-1, BARELLA | punizione capolavoro del numero 23 interista che leggermente defilato dal vertice dell'area pennella un meraviglioso destro a giro che si insacca all'incrocio.

22' - UDINESE-INTER 1-1, AUT. SKRINIAR | Punizione dall'out di destra di Pereyra indirizzata a centro area e sfortunata deviazione del centrale slovacco che infila Handanovic.

84' - UDINESE-INTER 2-1, BIJOL | Corner di Deulofeu e blitz di Bijol che inscacca di testa sul palo più lontano.

93' - UDINESE-INTER 3-1, ARSLAN | Contropiede targato Deulofeu e cross sul secono palo dove irrompe Arslan che in tuffo fa 3-1.

UDINESE-INTER, LA MOVIOLA

Protesta l'Inter in occasione del pari friulano: sulla punizione calciata da Pereyra, Skriniar devia nella propria porta ma i nerazzurri reclamano per un presunto contatto falloso ai danni di Dzeko. Dopo un rapido check del VAR, la rete viene confermata.

Al 55' Dzeko va in goal saltando Silvestri in uscita, ma il bosniaco viene pizzicato in offside: rete annullata da Valeri.

UDINESE-INTER, IL TABELLINO E LE PAGELLE

UDINESE-INTER 3-1

MARCATORI: 5' Barella (I), 22' aut. Skriniar (U)

UDINESE (3-5-2): Silvestri 6; Becao 6.5, Bijol 7, Perez 6.5; Pereyra 6.5 (69' Ehizibue 6), Lovric 6.5, Walace 6.5, Makengo 6.5 (61' Samardzic 6), Udogie 6; Beto 6 (69' Success 6), Deulofeu 7.5.

INTER (3-5-2): Handanovic 6.5; Skriniar 5, Acerbi 5, Bastoni 5 (31' Dimarco 5.5); Dumfries 5, Barella 6.5, Brozovic 5.5, Mkhitaryan 5 (31' Gagliardini 5), Darmian 6 (67' D'Ambrosio 6); Lautaro 5.5, Dzeko 6 (67' Correa 6).

Arbitro: Valeri