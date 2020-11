Udinese, gioia Forestieri: non segnava in A dal 2008

L'ultima rete di Fernando Forestieri in Serie A risaliva prima di oggi al 13 gennaio 2008: giocava nel Siena e segnò contro l'Inter.

Nella vittoria sorprendente di oggi dell' contro la , c'è una storia individuale che è davvero particolare. Sicuramente non capita tutti i giorni di segnare un goal in a distanza di ben dodici anni dall'ultima volta. E' quello che è successo a Fernando Forestieri.

Firmando il terzo goal contro la Lazio, l'attaccante italo-argentino si è regalato proprio questa gioia. Fernando Forestieri, infatti, non segnava in Serie A dal 13 gennaio 2008. Sono passati più di docici anni.

Militava nel Siena, era un giovanissimo talento di 18 anni e segnò contro l' di Roberto Mancini in una sconfitta per 3-2: per i nerazzurri decisero la gara Cambiasso ed una doppietta di Zlaatan Ibrahimovic. Nel Siena, oltre a Forestieri, ci fu l'autorete di Cordoba per il 2-3 finale.

Oggi, dopo aver girovagato il mondo (l' soprattutto), Forestieri ritrova il goal in Serie A, a 30 anni. La sua speranza è quella che non rimanga l'unico, come fu in quel 2008...