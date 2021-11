Udinese-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

UDINESE-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Udinese-Genoa

Udinese-Genoa Data: 28-11-2021

28-11-2021 Orario: 12.30

12.30 Canale tv: DAZN , Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport (251 del satellite)

, (202 del satellite), (251 del satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

L'Udinese, in vista della 14ª giornata di Serie A, riceve la visita del Genoa.

Alla Dacia Arena si profila, classifica alla mano, un confronto molto delicato in chiave salvezza.

I bianconeri guidati da Luca Gotti hanno quattordici punti e occupano la quindicesima piazza del torneo. Nell'ultima giornata di campioanto i friulani hanno incassato la quinta sconfitta del loro campionato perdendo di misura in casa del Torino.

Non se la passa meglio il Genoa di Andriy Shevchenko, sconfitto 2-0 dalla Roma al debutto sulla panchina del Grifone. Crisi profonda quella genoana: i rossoblù non vincono dal 12 settembre contro il Cagliari. Da quel momento sei pareggi e quattro sconfitte.

Nello scorso campionato, in Friuli, fu l'Udinese a prevalere per 1-0 grazie al goal di Rodrigo De Paul.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Udinese-Genoa: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO UDINESE-GENOA

Udinese-Genoa si disputerà domenica 28 novembre alla Dacia Arena di Udine. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 12.30.

DOVE VEDERE UDINESE-GENOA IN TV

Udinese-Genoa verrà trasmessa in diretta su DAZN. Dopo aver perfezionato l'abbonamento si potrà scaricare l'app dedicata su smart tv compatibile oppure collegare il proprio televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come Xbox o PlayStation, oppure attraverso un dispositivo come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Il match di Udine verrà trasmesso in diretta e in coesclusiva anche su Sky, precisamente ai canali Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite)

UDINESE-GENOA IN DIRETTA STREAMING

Attraverso DAZN e Sky Go, gli abbonati DAZN e Sky potranno seguire gli sviluppi della partita tra friulani e genoani anche in diretta streaming. Occorrerà collegarsi ai rispettivi portali o scaricare le relative app in base ai dispositivi con i quali si effettuerà l'accesso.

Un'altra opportunità è offerta da NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Una volta acquistato il 'Pacchetto Sport' sarà possibile scegliere la diretta della partita dalla programmazione.

Il racconto di Udinese-Genoa sarà disponibile anche su GOAL attraverso la consueta live testuale. Collegandosi al sito di Goal.com sarà possibile ricevere aggiornamenti su quanto accadrà alla Dacia Arena: dalla lettura delle formazioni sino al fischio finale.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

I telecronisti di Udinese-Genoa per DAZN saranno Andrea Calogero ed Emanuele Giaccherini. Quelli di Sky Sport saranno invece Davide Polizzi e Nando Orsi.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-GENOA

Attacco friulano nuovamente sulle spalle di Beto con Pereyra e Deulofeu a rimorchio. A centrocampo largo a Arslan e Walace, con Molina e Udogie sulle corsie esterne. In difesa Becao, Nuytinck e Samir a protezione di Silvestri.

Sheva conferma Ekuban al fianco di Pandev, affidandosi in mediana al dinamismo di Rovella e Sturaro supportati in regia da Badelj. Sulle fasce Sabelli e Cambiaso. Tra i pali c'è Sirigu a guidare la difesa a tre formata da Biraschi, Vasquez e Masiello.

UDINESE (3-4-2-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Udogie; Pereyra, Deulofeu; Beto.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Sabelli, Rovella, Badelj, Sturaro, Cambiaso; Pandev, Ekuban.