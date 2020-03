Udinese-Fiorentina 0-0: Dacia Arena senza pubblico e goal

Udinese e Fiorentina non vanno oltre un pareggio senza reti: per entrambe, un punto che serve a poco ed obbliga a guardarsi le spalle.

Il successo delle due genovesi imponeva ad e di cogliere i 3 punti, invece alla Dacia Arena finisce 0-0. Un punto che serve a poco ad entrambe, lasciando friulani e gigliati nelle zone pericolose della classifica.

Gotti preferisce Nestorovski a Lasagna al fianco di Okaka, in regia Jajalo, De Paul sempre mezzala. Viola con Chiesa-Vlahovic, Badelj la spunta su Pulgar, Duncan su Benassi.

Primo tempo equilibrato, ma che dopo la mezz'ora si accende: Okaka di testa fa tremare Dragowski, 10' più tardi la Fiorentina scheggia il palo con un gran tiro di Milenkovic sugli sviluppi di corner. Il punteggio, però, al 45' non cambia.

La ripresa inizia con ritmi più blandi: De Paul e Vlahovic provano a ravvivarla senza però lasciare il segno, poi nei 20' finali Gotti e Iachini si giocano le carte Lasagna e Cutrone. Dragowski dice no a Fofana, Badelj getta al vento un contropiede favorevole ai viola, il finale offre un destro di Chiesa respinto da Musso in pieno recupero. Udinese e Fiorentina non riescono a farsi male.

IL TABELLINO

UDINESE-FIORENTINA 0-0

UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Jajalo, Mandragora, De Paul, Sema; Nestorovski, Okaka. All. Gotti.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Igor; Chiesa, Vlahovic. All. Iachini.

Arbitro: Fabbri

Ammoniti: Nestorovski, Sema

Espulsi: nessuno