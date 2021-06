Udinese, bloccato l'arrivo di Maxi Romero: non convincono le condizioni fisiche

Secondo quanto riferisce Sky Sport, lo staff sanitario dell'Udinese non è convinto delle condizioni di Maxi Romero dopo le visite mediche

Il trasferimento di Maxi Romero dal PSV Eindhoven all'Udinese è in stand by. L'attaccante argentino ha già svolto le visite mediche con il club friulano ma le sue condizioni non hanno convinto lo staff medico bianconero.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, l'Udinese ha opinioni diverse sulle condizioni fisiche di Romero rispetto a quelle dello staff sanitario del PSV e del medico che lo ha operato.

Al momento quindi la trattativa è bloccata e il calciatore argentino classe 1999 resta in Olanda, in attesa di novità sul suo futuro.