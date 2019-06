Ucraina Under 20-Italia Under 20 1-0: il sogno degli azzurri si interrompe in semifinale

Il sogno mondiale dell'Italia Under 20 si interrompe in semifinale: all'ultimo atto ci va l'Ucraina, che vince 1-0 grazie al goal di Buletsa.

Primo tempo equilibrato, con l'Ucraina che si fa preferire sotto il profilo del palleggio. I ragazzi di Petrakov partono subito molto aggressivi, riuscendo a costruire le proprie migliori azioni prima con Sikan di testa e poi con Buletsa su calcio di punizione.

In entrambi i casi Plizzari è però molto attento, riuscendo a mantenere inviolata la porta azzurra. Nel corso di tutto il primo tempo l'Italia prova invece ad attaccare soprattutto sulla fascia sinistra, cercando di sfruttare la spinta di Tripaldelli e Pellegrini ma non riuscendo mai a mettere in difficoltà Lunin.

Nella ripresa a svegliare gli azzurri è Pinamonti. Saltato Popov, l'attaccante non riesce però a trafiggere Lunin con una conclusione potente ma centrale. Esito differente invece per Buletsa. Tutto solo in area di rigore, il numero 10 spiazza infatti Plizzari, portando in vantaggio l'Ucraina.

I minuti finali sono di sofferenza per l'Ucraina, che rimane anche con l'uomo in meno per il rosso a Popov. Ha però ancora le occasioni migliori, visto che Kashchuk coglie una clamorosa traversa. L'Italia accusa invece stanchezza e poca lucidità in attacco, la sola volontà non basta.

Nel recupero arriva la beffa: il VAR annulla un goal in girata di Scamacca per un presunto braccio troppo largo sulla faccia di un avversario. È anche l'ultima occasione della partita per l'Italia, che acuisce i rimpianti di un'eliminazione amara, la seconda consecutiva in semifinale mondiale. Ucraina all'ultimo atto.