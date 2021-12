Tuttosport - Thiago Motta verso l'esonero: addio il 1° gennaio per non pagare la penale

Non naviga in buone acque lo Spezia, quartultimo con soli tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione: se il campionato finisse oggi gli 'Aquilotti' sarebbero salvi ma, come ben sappiamo, manca ancora l'intero girone di ritorno più l'ultima giornata di quello d'andata.

I liguri non vincono dal 6 novembre, dall'1-0 rifilato al Torino, e ieri hanno perso l'ennesima chance di interrompere il digiuno: contro l'Empoli è arrivato soltanto un 1-1, frutto di due sfortunate autoreti siglate da due ex (Marchizza e Nikolaou).

La dirigenza spezzina riflette attentamente sul da farsi in merito al futuro di Thiago Motta che, come riportato da 'Tuttosport', potrebbe conoscere una svolta improvvisa nei prossimi giorni: l'intenzione pare essere quella di cambiare guida tecnica, non prima di aver disputato l'ultima gara dell'anno contro il Napoli al 'Maradona'.

L'esonero, fa sapere il quotidiano torinese, arriverebbe il 1° gennaio e ciò consentirebbe allo Spezia di non sborsare i 400mila euro della penale prevista dal contratto di Thiago Motta, in caso di allontanamento entro il 31 dicembre.

I problemi, comunque, rimarrebbero inalterati, soprattutto dal punto di vista organizzativo: il nuovo tecnico avrebbe soltanto sei giorni di tempo per conoscere la squadra e preparare la sfida col Verona alla ripresa dopo la sosta natalizia.