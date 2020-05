Tuttosport - Scambio Pjanic-Arthur, Juventus in pressing per convincere il brasiliano

Juventus e Barcellona continuano a lavorare allo scambio Pjanic-Arthur. Decisiva sarà la volontà del centrocampista brasiliano.

In attesa di capire se e come questa stagione potrà ripartire, i vari club sono già al lavoro pensando alla prossima. Tra essi c’è ovviamente anche la che ha da tempo messo nel mirino un centrocampista di grande spessore: Arthur.

Nelle ultime settimane ha preso sempre più vigore l'idea di uno scambio sull’asse Torino-Barcellona che vorrebbe l’approdo del Brasiliano all’ombra della Mole, con Miralem Pjanic chiamato a spostarsi alla corte di Lionel Messi e, secondo quanto riportato da 'Tuttosport', si sta continuando a lavorare con forza affinché l’operazione vada in porto.

e Barça hanno già di fatto trovato un’intesa ed anche Pjanic ha già dato la sua disponibilità di massima a trasferirsi in , ma resta ancora un ultimo importante passo da compiere: convincere Arthur.

Altre squadre

Il centrocampista brasiliano, non ha scartato a priori la possibilità di vestirsi di bianconero, ma si è irrigidito quando si è sentito messo sul mercato. La cosa per lui ha rappresentato una sorpresa ed anche per questo motivo, nei giorni scorsi, ha dichiarato pubblicamente che la sua prima opzione era quella di restare al Barcellona.

I due club ora hanno intenzione di chiudere, in un modo o nell’altro, il discorso nel giro di poche settimane e a questo punto tutto dipenderà appunto dalla scelta di Arthur. Per il momento nessuno si sbilancia, ma intanto i contatti vanno avanti.

Qualora la trattativa dovesse chiudersi con una fumata bianca, la Juventus perderebbe un top player di 30 anni per accogliere un talento di 6 anni più giovane, ma Arthur in bianconero non sarebbe tecnicamente chiamato a sostituire Pjanic. Mentre il bosniaco è un regista infatti, il brasiliano, che tra l’altro percepirebbe un ingaggio molto più basso, cosa questa che consentirebbe di abbassare il monte stipendi, verrebbe utilizzato come una mezzala dalle grandi doti tecniche.