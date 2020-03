Tuttosport - Restyling in attacco per la Juventus: piace Ferran Torres

Ferran Torres è il nome nuovo per l'attacco della Juventus: rivelazione della Liga, il suo contratto col Valencia scadrà nel 2021.

Migliorare la qualità della rosa attraverso l'inserimento di giovani di belle speranze: è questo l'obiettivo della che, in tal senso, si è già cautelata strappando Dejan Kulusevski all' dopo una spesa di 35 milioni più bonus.

Sul taccuino di Paratici è presente anche un altro 'millennial' che in sta facendo faville: trattasi di Ferran Torres che, secondo quanto riportato da 'Tuttosport', è finito nel mirino dei campioni d' per rinforzare il reparto d'attacco che è destinato a subire un restyling.

Le attenzioni juventine si sposteranno su questa porzione di campo dove l'unico intoccabile è Cristiano Ronaldo: Ferran Torres è un'ala destra prolifica, capace di realizzare cinque goal e sei assist tra campionato e coppe con la maglia del .

Altre squadre

Occhio al suo contratto, in scadenza nel 2021: in estate il club spagnolo potrebbe cedere alle lusinghe bianconere per evitare di perdere il giocatore a parametro zero tra poco più di un anno, accontentandosi magari di una cifra inferiore rispetto alla valutazione attuale.

Ferran Torres rappresenta una valida alternativa a quel Federico Chiesa tanto cercato che, insieme a Sandro Tonali, è il capofila della nuova generazione di talenti nostrani su cui la Juventus vorrebbe puntare per rinforzare lo zoccolo duro italiano.