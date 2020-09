Tuttosport - Occasione low cost per la Juventus: El Shaarawy in prestito

La Juventus valuta l'acquisto di un esterno e tra i candidati spunta anche El Shaarawy, pallino di Paratici che vuole tornare in Italia.

Stephan El Shaarawy scalpita per tornare in . Poco più di un anno dopo l'addio alla per trasferirsi in , infatti, il Faraone sente nostalgia del nostro campionato e avrebbe ottenuto dallo Shanghai Shenhua l'ok per un prestito in .

Ecco allora che secondo 'Tuttosport' tra le potenziali destinazioni di El Shaarawy ci sarebbe anche la . I bianconeri, d'altronde, sperano ancora di piazzare almeno uno tra Douglas Costa e Bernardeschi. Ed in quel caso potrebbero acquistare un altro esterno.

Quella legata ad El Shaarawy sarebbe un'operazione ovviamente low cost, magari da chiudere negli ultimi giorni di mercato quando la Juventus avrà le idee più chiare sulla rosa di Pirlo. Il giocatore, ovviamente, rinuncerebbe a gran parte dei 16 milioni di euro all'anno che attualmente percepisce in Cina.

El Shaarawy peraltro è da tempo un pallino di Paratici, che quindi valuterà con grande attenzione la possibilità di riportarlo in Italia per vestirlo di bianconero. La Juventus tiene aperte tutte le piste.