Tuttosport - Lautaro al Barcellona? Per l'Inter torna di moda Coutinho

L'Inter potrebbe sostituirsi al Bayern per riaccogliere Coutinho, possibile contropartita del Barcellona per arrivare a Lautaro.

Senza partite e le emozioni che ne derivano, bisogna accontentarsi delle ipotesi e dei sogni che solo il calciomercato può regalare: all'apertura della sessione estiva manca ancora un po' di tempo, ma qualcosa inizia a muoversi già da adesso sull'asse Milano- .

L'interesse dei blaugrana per Lautaro Martinez è cosa nota: il 'Toro' è un pupillo di Lionel Messi che sarebbe lieto di giocarci insieme anche in dopo averlo fatto con successo in nazionale e la valutazione fatta dall' è di 150 milioni.

Sì, ok, c'è anche una clausola di 111 milioni valida dall'1 al 15 luglio, ma se davvero i nerazzurri vorranno privarsi del loro attaccante c'è da scommettersi che cercheranno di farlo ad una cifra superiore, che rispecchi il valore schizzato alle stelle.

Dal canto suo, il Barcellona ha parecchio da offrire in cambio oltre alla parte economica: ciò che stuzzica maggiormente è la contropartita tecnica che Abidal potrebbe mettere sul piatto, magari quel Philippe Coutinho che rappresenta, ancora oggi, il più grande rimpianto di Piero Ausilio.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il brasiliano potrebbe tornare per raccogliere l'eredità di Lautaro e di Alexis Sanchez, quest'ultimo destinato a tornare al : l'Inter potrebbe sostituirsi al che, con ogni probabilità, non pagherà i 120 milioni previsti dal diritto di riscatto.

L'Inter potrebbe strappare il 'sì' del Barcellona per un prestito, ancor meglio se biennale, per rendere la partenza di Lautaro meno dolorosa del previsto: i costi sarebbero contenuti grazie al sacrificio dell'argentino e Conte si ritroverebbe in squadra un giocatore capace anche di agire nel ruolo di mezzala propositiva.

Se dunque sembra assodato che Coutinho non sarà riscattato dal Bayern, ci sono ottime sensazioni invece riguardo alla permanenza di Ivan Perisic in Baviera: all'Inter andrà una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni che permetterà di mettere a segno l'ennesima plusvalenza.