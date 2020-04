Tuttosport: il Napoli torna su Cavani, pronto ingaggio da 7 milioni

Edinson Cavani potrebbe essere il colpo dell'estate del Napoli: sul tavolo ci sarebbe per lui un triennale da 7 milioni all'anno e 7 alla firma.

Il potrebbe rivoluzionare il proprio attacco nella sessione estiva di calciomercato. I discorsi per il rinnovo contrattuale di Milik non vanno avanti nel migliore dei modi e non è per nulla scontato che il polacco resti, anzi.

Proprio per questo la società si sta guardando intorno a caccia di una prima punta. Piace Immobile ma Lotito non lascerà partire il suo gioiello, piacciono anche altri giocatori ma nessuno a Napoli potrà avere l'eco di Edinson Cavani.

Il giocatore ha un contratto in scadenza con il . Sembrava dovesse finire all' ma i discorsi si sono quasi spenti del tutto, non è escluso nemmeno che rinnovi con i parigini. Insomma, ogni discorso è aperto.

Così, secondo 'Tuttosport', il Napoli è tornato a farsi sotto per corteggiare il 'Matador'. Il club partenopeo è disposto a fargli firmare un triennale a 7 milioni netti annui, più 7 milioni al momento della firma.

Cifre tutt'altro che basse per un giocatore che di anni ne ha ormai 33 e quando andò via da Napoli ne aveva 26...