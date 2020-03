Tuttosport: Icardi alla Juventus, il PSG chiede Pjanic in cambio

La Juventus non ha smesso di seguire Mauro Icardi, mentre il PSG potrebbe valutare l'arrivo del centrocampista bosniaco come contropartita.

L'asse tra e Parigi scalda ancora una volta il mercato. A gennaio e parlarono di uno scambio tra De Sciglio e Kurzawa che non andò in porto. A giugno, secondo 'Tuttosport', potrebbero rimettersi al tavolo, con nomi più pesanti in gioco.

Da una parte Mauro Icardi, dall'altra Miralem Pjanic. Il primo non è mai uscito dai radar bianconeri dopo il primo approccio nell'estate 2018, il secondo piace molto ai francesi. Da qui nasce l'ipotesi di scambio di cartellini tra l'argentino e il bosniaco.

Le due situazioni sono ben diverse. Icardi al PSG è soltanto in prestito, con un diritto di riscatto da 70 milioni esercitabile fino a fine stagione. Al momento Tuchel non lo vede come un titolare inamovibile, tanto che ha spesso preferito altre soluzioni ultimamente.

Pjanic, invece, sta vivendo un momento di flessione dopo un inizio di stagione di altissimo profilo. E il PSG pensa che il suo prezzo stia andando sempre più a ribasso, insieme alle sue ultime prestazioni.

L' , comunque, segue con interesse, perché dall'eventuale riscatto più cessione incasserebbe 85 milioni: 70 del riscatto, 15 per la successiva cessione ad una squadra italiana.

Anche per questo, forse, i francesi potrebbero chiedere alla Juventus l'inserimento di un'altra contropartita come De Sciglio. Idee di lavoro che potranno diventare più concrete in estate.